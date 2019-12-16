中央氣象局指出，明（17）白天起日照明顯，各地又再度回溫，高溫預計東半部均仍可上看27度，西半部地區整體更可達29度。周三起，東北季風雲量增多，北部山區及東北部地區有短暫雨的機率，周四開始北東將轉濕涼，最低溫北部有機會下探至15度。

中央氣象局臉書上提到，今晚至明（17）晨仍屬於環境水氣少的狀況，西半部地區普遍低溫約16、17度，白天起日照明顯，各地又再度回溫，高溫預計東半部均仍可上看27度，北部有機會來到29度，中南部則上看30度。

中央氣象局貼出未來一周天氣預報，周四、五轉濕涼。（摘自臉書 報氣象-中央氣象局）

中央氣象局透露，周三東北季風逐漸增強，北臺灣開始有降溫趨勢，其他地區氣溫變化不大；降雨方面，愈晚北部及東半部地區降雨機率愈高，中南部地區則為多雲、山區偶有雨的天氣。周四至周五東北季風影響，各地降溫主要反映在高溫上，以北臺灣降溫最為顯著，其中周五至周六晨間最涼，屆時北部低溫下探15、16度，中部16、17度，南部及東半部地區約17至19度。

(中時電子報)