數名年逾九旬的歐戰老兵，齊集在比利時巴斯通小鎮，紀念75年前的巴斯通突擊戰(Siege of Bastogne)，該戰役屬於突出部戰役(Battle of the Bulge)的一部分，盟軍在此役阻止了希特勒的最後反攻，納粹德國自此注定敗亡。

美聯社報導，1944年12月16日黎明，超過20萬的德軍，對比利時和盧森堡多山的阿登山脈發動突擊戰，德軍試圖切斷盟軍的交通線，使得比利時的巴斯通小鎮成了兵家必爭之地。在這個時節，寒冷與疲憊，消耗著德軍與美軍雙方的意志力，然而防守巴斯通的美軍，在幾乎十面埋伏的困境堅守著，德軍試圖透過心戰喊話要美軍投降，101空降師的安東尼·麥考利夫（Anthony C. McAuliffe）將軍於12月22日收到德軍的勸降電報，他提出了軍事史上最著名、最簡短的答復：「鬼扯!」(Nuts)，四天後，巴頓的第3裝甲師前來支援，德軍外圍圈遭襲，只能撤回德國本土。

然而美軍的損失也相當慘重，喪失了19000多名士兵，除了中彈受傷以外，因嚴寒導致的疾病、凍傷、戰壕腳更是主要的死因。與之對戰的德軍，損失大約10000人。

巴斯通戰役75年的紀念海報。(圖/Bastogne 75th facebook)

巴斯通戰役成了美軍在二戰歐洲戰場上，最出名的戰役之一。2001年HBO製播的「諾曼第大空降」(Band of Brothers)，再透過戲劇，將巴斯通戰役更為廣為人知。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）特別在12月16日發表談談，對參戰的盟軍與表示敬意，他說：「他們的努力不僅捍衛了美國，而且確保了歐洲人民將再次獲得自由。該役絕對是為美國歷史上最偉大的戰爭之一。」

紀念巴斯通戰役的活動連續3天，從12月13日至16日，德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)也對該役表示敬意，他特別感謝美軍。

"Malcolm, you were one of our liberators. You and your brothers in arms will always be our heroes." @BenoitLutgen addressing Malcom "Buck" Marsh who fought at the #BattleoftheBulge in snow half a meter deep. #Bastogne75 #WW2 pic.twitter.com/mW29BWSTLk — Bastogne 75th 🇧🇪🇺🇸 (@Bastogne75th) 2019年12月16日

史坦邁爾說：「在這一天，我們德國人也要感謝美利堅合眾國。當年，美軍與各國盟軍一起解放了歐洲，同時也解放了德國。我們深為感謝。」

他說：「在該役的陣亡德軍，是仇恨、妄想和憤怒的受害者。」

(中時電子報)