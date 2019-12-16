歐力士猛牛隊從大聯盟找來生涯282轟的亞當．瓊斯助陣，明年尋求「日本一」4連霸的軟銀隊也不敢怠慢，找來原屬養樂多燕子隊、日職生涯288轟的巴倫汀，今（16）日正式對外宣布入隊。

35歲的巴倫汀來自加勒比海的荷屬庫拉索群島，最膾炙人口的就是2013年在養樂多締造單季60轟的日職與亞洲職棒紀錄，那年也獲選中央聯盟年度MVP。

巴倫汀從2011年起加盟日職，今年8月便取得日職國內FA資格，明年起不受洋將名額限制，視同日本球員。這次軟銀鷹球團為了網羅巴倫汀，不惜開出年薪5億日圓、2年總值10億日圓的大型合約。且為了讓他保有原本的背號4號，內野手川島慶三決定改穿99號球衣。

36歲的川島慶三與巴倫汀是養樂多時期的隊友，川島表示，當初看著巴倫汀一個人來到日本，後來他於2014年轉到軟銀，沒想到幾年後還能與巴倫汀再敘同隊之誼。因此他很樂意讓出背號，唯一的要求是請巴倫汀購買他的背號「99號」新商品。

對於轉戰軟銀，巴倫汀表示會運用自己的經驗，協助球隊尋求4連霸。今年他揮出33轟，過去9年中有8年都在30轟以上；他與軟銀原有的古巴籍重炮賈西亞、德斯派格尼，加上松田宣浩，明年將與西武獅隊的山川穗高、中村剛也、外崎修汰、森友哉很有拚。

(中時 )