行政院經貿談判辦公室今天舉辦「WTO國際研討會」，行政院政務委員鄧振中強調，目前是WTO改革的關鍵時刻，今年WTO國際研討會彰顯我國願意持續積極與WTO會員共同推動WTO改革及談判，此次研討會的豐碩成果，可做為我國政府與企業因應WTO事務的重要參考。

因應WTO上訴機構停止運作。經貿辦今天邀請國內外頂尖學者及台灣國際經貿領域專家300人，針對世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)面臨挑戰、國家安全條款的運用、數位貿易等關鍵議題進行對話，以促進台灣對WTO的參與貢獻。

經貿辦指出，在WTO面臨的挑戰議題，與會者均同意WTO對國際貿易的重要性與該組織過去的重大貢獻，以及當前多邊貿易體系的危機；同時亦認為WTO改革應包含談判功能及規則的改革、監督機制與透明化的要求以及爭端處理制度的變革等。

經貿辦表示，關於國家安全例外條款適用議題，與會者認為在地緣政治對立年代，各國將增加運用威脅手段強迫對方就範，貿易將會是重要手段之一，因此本條款被使用的可能性增加，且可運用議題空間大。另外運用的手段可能涉及企業的營業行為，因此企業界應有所準備因應此種情勢，並及早從國際佈局。

(中時 )