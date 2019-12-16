韓國瑜競選辦公室上午召開「那些年，宮廟總統開的芭樂票！」記者會，列出10項蔡英文跳票紀錄。(黃福其攝)

韓國瑜競辦昨開「宮廟總統開的芭樂票！」記者會，臚列10項跳票紀錄。其實蔡總統政策跳票何止10項？政客跳票更非「只此一家，別無分號」，重點在跳票若因評估錯誤或能力不足，只要勇於認錯、全力補救，猶能諒解；最可恥又可惡的是存心唬爛、狂騙選票，還以手中權力，傲慢到理窮氣壯地指責別人，如此執政者，心裡豈把人民當頭家？真心愛台灣？

不談礦業法、財劃法、實價登錄等其他跳票紀錄，光舉蔡總統3年多自打嘴巴的犖犖大者。她曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，結果勞基法修成勞資雙雙受害，綠委卻嗆「反對的人，將來選舉可以不要支持民進黨」，蔡總統也要勞工「自己去跟你老闆說」，還抱怨「台灣勞工就是這樣，不自己跟資方溝通」。蔡政府心裡，真把勞工當最軟的一塊…柿子。

蔡總統參選時承諾她的政府「會給學術最自由的獨立空間，不用怕政治追殺。」但管中閔當選台大校長，只因顏色不對，被以各種前所未見的理由硬要「拔管」、「卡管」，1年多後手段使盡，管中閔依法上任，監委接續以空前嚴苛的東廠作風彈劾；這不是政治追殺？

2016年1月16日蔡總統當選時說「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，結果歐陽娜娜自稱中國人而慘遭砲轟，蔡總統並未呼籲國人尊重其認同自由，甚至在去年「一芳水果茶事件」，意有所指「水果茶加了政治味就不太好」，遑論如今韓國瑜、吳斯懷因進行兩岸交流，就被蔡總統傾全黨之力，霸凌式地潑紅漆，汙名化賣台。

政客常靠一張薄鋒嘴，三寸不爛舌，一面說盡好話，一面痛下毒手。與其信她說的，不如看她做的。「護國保台」這張大支票的虛實真假，選民可得仔細瞧。

(中時 )