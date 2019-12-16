台灣真的能做到2025非核家園嗎？曾吵的沸沸嚷嚷的澳洲共諜案真相如何？針對2020總統大選期間的國內熱門議題，中時電子報製作「郁慕明VS青年」系列。新黨黨主席郁慕明和年輕世代認知差距下對談，對敏感議題出現不少火花，有人挑戰為何新黨議員候漢廷等被報導為共諜？郁慕明回答那是檢調單位查辦的，候只是參加大陸辦的年輕人活動，奇怪的是，這件案子一直沒進展，並質疑如果是為何不快點辦？

新黨黨主席郁慕明和青年跨世代對話，原來共諜案已變成笑話！

台灣究竟要不要核能發電？是不少台灣人心中的疑問，如果非核家園造成電價上漲影響人民和企業，台灣該怎麼辦？對學生提出對非核家園政策的憂慮，郁慕明表示，他還在立法院時就認為非核家園是可以做到的，像德國為什麼可以不蓋核電廠？就是和旁邊的法國買電，台灣也可以旁邊的大陸買電，其實就在一念之間，但因為現在是意識形態和本位主義，像金門已和大陸買水和通電，只是現在台灣要突破這觀念是不容易的。

中美貿易戰台灣該如何？郁慕明和青年對話時強調，只有平衡台灣才能存活！

與會同學也提出新黨年輕人被列共諜的議題，對此，郁慕明則說明候漢廷等之前參加過大陸辦的年輕人活動，和大陸同學周泓旭等有聯絡，這樣就變成共諜，但是到目前為止，檢調都沒有進一步查辦，而且候漢廷一畢業就到新黨工作，只受過14天軍訓課，也沒當過公務人員，能拿什麼情資？有什麼能力危害國家安全？再加上之前澳洲的王立強烏龍共諜案，現在對候漢廷來說共諜案變成笑話。

至於中美貿易大戰時，台灣該扮演什麼角色最有利？郁慕明則認為貿易戰涉及的範圍其實很廣，台灣介於中美之間要找到平衡的角色，不能在中美之間特別偏向哪邊？這樣對台灣才最有利，並以新黨的小黨生存方式為比喻。更多精彩的世代對話內容，請看12月16日推出的「慕明而來之薪火相傳」之三，請拭目以待。

(中時電子報)