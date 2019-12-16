隨著日本人口的減少、老化，日本的滑雪場景氣大不如前，滑雪客數也跌至顛峰期的3成左右。日本政府寄望外國滑雪客能增加，故將公開招募10至15處滑雪場提供重建的補助，協助其改建成吸引外國滑雪客的滑雪度假地。

《讀賣新聞》報導，日本政府已在2020年度的預算案中編列相關經費，快的話，將在明年春天公開招募有意願的業者。

前提條件是，要推動滑雪場和觀光地一帶的多語標示，要加強大型登山䌫車等的運輸能力。

此外，為了讓海外滑雪客能長期下榻在滑雪場周邊，滑雪場必須要有足夠的餐廳，有連接滑雪場和鬧區的交通網，也要舉辦活動，提供海外遊客夜間活動的去處等。

日本新潟縣南魚沼市的雪景。(黃菁菁攝)

日本政府和觀光廳將在地方自治體和滑雪場擬定計畫的階段，即開始參與並提供財政支援。

日本的滑雪人口1998年時達到顛峰，約1800萬人，到2017年時減少到620萬人，減少了約3成多，這也使得許多滑雪場設備老舊難以集客。

近年日本滑雪場的「粉雪」吸引了許多外國滑雪客，外國滑雪客的人數急速成長，2013年為30萬人，2017年成長到86萬人，約成長3倍，最喜歡到日本滑雪場滑雪的外國人依序為大陸、台灣、澳洲、香港、泰國人等。

最多的是大陸滑雪客，1年約有19萬人到北海道滑雪。不過，根據日本觀光廳的訪日外國人消費調查指出，來自大陸的訪日客在日本停留的天數為9.7天，比歐美短約5天。

日本政府希望藉由改造滑雪場成為度假勝地，讓大陸觀光客能長期停留日本之外，也能吸引更多滑雪國度，如英國、德國等國的滑雪客到日本滑雪。

(中時電子報)