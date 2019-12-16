民進黨發動1229護國保台活動。（圖／資料照片）

選戰進入倒數，民進黨今天宣布將於12月29日在台北市的林森公園發起「護國保台，1229下架吳斯懷」的台北之夜活動，呼籲邀請所有關心國家安全的人、願意挺身捍衛台灣的朋友，加入「全民下架吳斯懷」的行列。

民進黨立委候選人吳怡農日前發起「全民下架吳斯懷」活動獲得支持者高度響應，為拉抬立委和政黨票，民進黨已確定本月29日將舉行「護國保台」的造勢晚會，地點選在台北市新生北路與南京東路交叉路口的「林森公園」，主軸就是「下架吳斯懷」。

民進黨中央和秘書長羅文嘉今天在臉書貼文強調，這次，台灣派隊要和全民一起下架吳斯懷，2020大選是台灣關鍵的一役，為號召全台在民主與極權兩個選擇下，用手中的選票，在明年1月11日做出最正確的決定，站在抵禦台灣國家安全的最前線。

民進黨強調，我們絕對要防堵拿著國家退休俸、卻和中共政權友好的國民黨不分區立委候選人吳斯懷進入國會。

他說，民進黨台灣派隊發起的「護國保台」台北之夜，屆時將有議員戰士、優質立委、新世代和世界的台灣等立委參選戰將挺身而出，民進黨也邀請所有關心國家安全的人、願意挺身捍衛台灣的朋友，加入全民下架吳斯懷的行列，「你我都是台灣派隊，一同來為民主而戰！」

(中時 )