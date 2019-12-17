動畫電影《冰雪奇緣2》成為迪士尼今年第六部全球票房逾10億美元賣座強片！該電影11月22日上映後在北美蟬聯三周冠軍，第四周落至亞軍，但北美票房累計達3.67億美元，亦是迪士尼第三部全球票房逾10億美元的動畫片，另兩部是 《冰雪奇緣》與《動物方城市》。

(工商 )