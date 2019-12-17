歐元區製造業活動持續萎縮，研調機構IHS Markit最新報告顯示，12月製造業採購經理人指數（PMI）初值降至兩個月新低，第四季經濟可能創下歐元區自2013年下半年擺脫衰退以來最差紀錄。

根據IHS Markit公布，歐元區12月製造業PMI初值由11月的46.9，陡降至45.9，暴跌至兩個月新低紀錄，亦遜於市場預期的47.3。

雖然歐元區製造業衰退加劇，但服務業表現依然可圈可點。12月服務業PMI初值由11月的51.9勁升至52.4，升抵4個月新高水準，超越市場預估的52。

在次指數方面，製造業產出指數由11月的47.4重摔至45.9，降至86個月新低，此為歐元區自2013年下半年走出經濟衰退以來最疲弱步伐。

IHS首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「歐元區2019年經濟恐創下2013年來最差表現，企業深受需求幾乎停滯和來年展望低迷所苦。12月PMI數據暗示第四季經濟成長率可能僅有0.1％。」

凱投宏觀經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）指出：「影響全球經濟的部分尾端風險在過去一周減弱，包括英國無協議脫歐威脅和中美關稅大戰升溫，但IHS最新報告凸顯，歐元區經濟疲弱已根深蒂固。」凱投宏觀預期歐元區經濟在2020年中之前都相當低迷。

就各別國家來看，歐元區第二大經濟體法國持續擔任經濟成長的主要支撐力道，歐元區昔日的經濟火車頭德國仍深陷低潮。

德國12月製造業PMI從11月的44.1下滑至43.4，遠遠低於市場預估的45。不過服務業PMI則由11月的51.7升至52，創下4個月新高。

法國12月製造業PMI意外從11月的51.7下降至50.3，不如市場預估的51.4。服務業PMI由11月的52.2意外揚升至52.4。

(工商 )