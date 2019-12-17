線上銷售投資奏效 H＆M今年獲利可望成長 00:112019/12/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 快時尚品牌H＆M公布本財年第四季（9～11月）財報，上季營收年增9％至617億克朗（約64.1億美元），略低於市場預期的10％成長率，但由於該公司砸大錢投資線上銷售的策略奏效，今年獲利可望出現四年來首度成長。H＆M 16日股價盤中大漲2％，今年迄今累漲53％。 (工商 ) #今年 #成長 #獲利 #線上銷售 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 美11月零售銷售不如預期 Q4恐受累 23:422019/12/13 財經 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 《電腦設備》精元周三法說會，聚焦剪刀腳式鍵盤出貨 10:352019/12/16 財經 《電子零件》工業及伺服器需求旺，博智估明年Q1勝今年同期 13:072019/12/16 財經 艾美特-KY初估12月出貨優於去年同期 14:052019/12/16 財經 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 土地交易今年勇闖三千億元 這個市獨佔鰲頭 17:112019/12/16 財經 票選尾牙最想看到藝人 「五月天」七連霸 17:182019/12/16 生活 超Q小朋友HIGD爆鴨鴨特色共融式公園 侯友宜現場騎車直呼讚 19:572019/12/16 生活 那斯達克 今年IPO募資勝NYSE 19:002019/12/16 財經 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 中美貿易戰暫休兵 華爾街揭下個爆彈期 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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