快時尚品牌H＆M公布本財年第四季（9～11月）財報，上季營收年增9％至617億克朗（約64.1億美元），略低於市場預期的10％成長率，但由於該公司砸大錢投資線上銷售的策略奏效，今年獲利可望出現四年來首度成長。H＆M 16日股價盤中大漲2％，今年迄今累漲53％。

(工商 )