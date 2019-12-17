日12月製造業PMI降至48.8 連8月低於景氣榮枯線 00:122019/12/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自分銀行（Jibun Bank）公布，日本12月製造業採購經理人指數（PMI）初值由11月終值48.9降至48.8，此為連續8個月低於景氣榮枯分水嶺50，主因在於產出與新訂單持續衰退。至於12月服務業PMI初值為50.6，高於11月的50.3。12月綜合PMI與上月同為49.8。 (工商 ) #pmi #12 #11 #製造業 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普投顧發威！台指期直奔12000點大關 09:202019/12/13 財經 台積電早盤續創新高 台股1萬2行情在望 09:192019/12/13 財經 宏泰電工11月及前11月合併營收均衰退 10:502019/12/13 財經 《興櫃股》松果購物雙12單日交易額創開站歷史次高，年成長達110％ 11:252019/12/13 財經 本土品牌強力競爭 陸iPhone銷量崩跌 13:342019/12/13 兩岸 《熱門族群》手機鏡頭供不應求，大立光、玉晶光衝波段新高 13:582019/12/13 財經 大陸11月FDI達136.2億美元 年增0.1％ 17:122019/12/13 財經 群益證券看下周指數區間11,700～12,000點 21:232019/12/13 財經 綠批楊瓊瓔未請假 楊辦嗆：議事廳變成對手競選總部 21:502019/12/13 政治 美11月零售銷售不如預期 Q4恐受累 23:422019/12/13 財經 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 中美貿易戰暫休兵 華爾街揭下個爆彈期 - 財經 嚴陳莉蓮出招 重押納智捷78億 - 財經要聞 - 工商時報 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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