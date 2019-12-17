自分銀行（Jibun Bank）公布，日本12月製造業採購經理人指數（PMI）初值由11月終值48.9降至48.8，此為連續8個月低於景氣榮枯分水嶺50，主因在於產出與新訂單持續衰退。至於12月服務業PMI初值為50.6，高於11月的50.3。12月綜合PMI與上月同為49.8。

(工商 )