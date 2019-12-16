國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱28日將邀集韓國瑜等人在台南歸仁造勢。(洪秀柱競選團隊提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱15日晚間在關廟山西宮造勢，湧入逾3000多名支持者力挺，讓當地鄉親直呼「好久沒看到這種盛況」，延續藍營衝出台南第1席氣勢，12月28日更將在歸仁區體育公園舉辦「國民黨6立委候選人萬人聯合大造勢」，總統候選人韓國瑜、韓競總主委朱立倫等都將到場輔選。

洪秀柱上個周末一連在關廟舉行6場廟口開講，前晚山西宮造勢晚會在未經動員、沒有一部遊覽車前提下，只靠著臉書跟宣傳車跑大街小巷宣傳，現場擺了2000多張椅子，座無虛席，吸引逾3000人到場「挺柱」。

洪秀柱今天下午馬不停蹄轉往東區站路口拜票，持續跟鄉親搏感情。她說，參選一路走來，最常聽到鄉親對她說「妳委屈了」，因很多支持者認為，她大可留在台北為黨付出，根本不用這麼辛苦，但她總回以「真正委屈的不是我，是台南鄉親！」讓鄉親感動不已。

洪秀柱說，她來台南參選是希望能以過去經歷，幫助台南在地發展。她坦言，這一場仗打來雖不輕鬆，但一路走來得到很多溫暖，前晚在造勢晚會凝聚許多支持者為她加油打氣，她認為，自己參選很重要一個意義，就是彰顯國民黨非常重視台南，也帶動其他同志士氣，希望能為黨在台南拿下立委席次。

隨著投票日接近，洪秀柱陣營也敲定將於12月28日在台南市歸仁區體育公園舉辦「國民黨六立委參選人萬人聯合大造勢」，包括總統候選人韓國瑜、韓競總主委朱立倫、前嘉義市議長蕭淑麗都將到場站台輔選。此次大造勢更是洪秀柱2020選前最大規模一場萬人聯合造勢。

(中時 )