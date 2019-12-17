澳洲政府16日下修2019-20年（明年6月底止）與2020-21年度預算盈餘預估，前者從71億下調至50億澳元，後者從110億下修至61億澳元。澳洲亦調降2019-20年國內生產毛額（GDP）成長率預估，從2.75％降至2.25％，原因是中美貿易摩擦衝擊經濟。

(工商 )