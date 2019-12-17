貿易戰衝擊 澳洲下修經濟成長預估 00:132019/12/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府16日下修2019-20年（明年6月底止）與2020-21年度預算盈餘預估，前者從71億下調至50億澳元，後者從110億下修至61億澳元。澳洲亦調降2019-20年國內生產毛額（GDP）成長率預估，從2.75％降至2.25％，原因是中美貿易摩擦衝擊經濟。 (工商 ) #澳洲 #經濟 #澳元 #衝擊 #成長率 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲經濟救全球 貢獻度近七成 04:092019/12/13 金融．稅務 林筱淇拚觀光！《米其林指南》宣布台中列為台灣第二座評鑑城市 22:172019/12/13 生活 經濟谷底回升 陸可趁勢加速改革 04:092019/12/14 論壇廣場 貿協：澳洲公共建設升級 驅動內需市場 04:092019/12/14 企業經營 陽明降低成本 34艘船安裝脫硫器 04:092019/12/14 證券．權證 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 保6引爭論 陸官方拍板定調 04:102019/12/16 話題觀察 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 《金融》國泰產學團隊上調今明年經濟成長率至2.5％及2.3％ 15:402019/12/16 財經 亞太高科技500強 陸入榜140家 台77家 16:112019/12/16 財經 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 中美貿易戰暫休兵 華爾街揭下個爆彈期 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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