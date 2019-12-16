國內第一座兼具自然、人文、科技的沙崙智慧綠能科學城，16日在副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁等人見證下啟用。(曹婷婷攝)

607天沙地變綠能科技城，打造台灣綠金聚落！

國內第一座兼具自然、人文、科技的沙崙智慧綠能科學城，16日在副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁等人見證下啟用，率先落成的綠能科技示範場域初步已有20多家廠商簽約進駐，象徵台灣綠能科技邁入嶄新里程碑。

沙崙智慧綠能科學城肩負打造台南作為台灣新世代科技重鎮，進而推動台灣躋身亞洲高階技術研發中心的任務，結合半徑45公里內的30座科學園區與工業區，將形成綠能創新產業生態系，打造臺灣的綠金聚落。

陳建仁表示，政府大力推動五加二產業創新推動計畫，其中「綠能科技」是攸關我國能源轉型的重要計畫，沙崙智慧綠能科學城是政府跨部會合作的大型計畫，經過2年多努力，今日呈現在國人眼前，未來將促成我國太陽光電、風力發電、節能、綠建築、智慧電網等綠能科技與產業的快速發展，並吸引智慧服務、新興或新創產業陸續進駐。

行政院副院長陳其邁表示，綠能科技示範場域以及科技部施工中的綠能科技聯合研究中心，均位於科學城核心，不但可以加強產學研合作研發，且讓研發成果有驗證測試的空間，真正做到以創新科技驅動產業發展，以產業需求帶動研發能量，期許智慧綠能成為我國重要新興產業，帶動台灣經濟發展。

經濟部政務次長曾文生說，沙崙智慧綠能科學城最關鍵的任務是建置一座智慧生態城，打造成綠能科技產業聚落。其中經濟部建設的「綠能科技示範場域」，是讓技術成熟度較高的綠能科技快速產業化，從去年3月動工到今天進駐，僅耗時短短20個月。

「綠能科技聯合研究中心」由科技部規劃建造，以建置綠能科技研發平台、引進學界與法人單位進駐為要務，預計2020年第四季開始營運。另外，周邊包括今年2月啟用的台灣智駕測試實驗室、大臺南會展中心、台糖智慧綠能循環住宅及三井Outlet等，三井Outlet預計2022年開幕。

台南市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城的建設不只是國家政策方向，更是台南經濟轉型的重點，市府配合沙崙智慧綠能科學城建設，在西側設立99公頃綠能園區，並預計在3年內完成設置，打造產業一條龍，創造大量就業機會，帶動地方繁榮。

工研院董事長李世光表示，綠能科技示範場域的建設，攸關我國未來智慧綠能產業的發展，四大特色包括成為南台灣特色建築及地標、完整提供國內外綠能技術及產業進行系統性的測試及媒合、建立綠能科技開發及示範應用的綠色生活環境以及促進群聚綠能產業鏈。

今天也同時舉行廠商進駐合作簽約儀式，簽約廠商代表包括台塑公司董事長林健男、太陽能廠茂迪總經理葉正賢、全球第二大螺旋式壓縮機製造商漢鐘精機董事長廖哲男、納斯達克股票上市的台灣所樂太陽能科技(SolarEdge Technologies) 臺灣區負責人梁世輝及瑞展動能董事長劉金錫，承諾未來將於此場域建立試量產線及測試驗證平台。

值得一提的是，基地矗立一株太陽能樹，樹冠層裝設太陽能板，吸收日光便成為夜晚燈光電力來源；朝向空中延展的樹冠層則設計雨水回收裝置，回收後的雨水做為樹幹上萬株植物的水分供給來源，打造出比自然界植物光合作用更有效率的循環。若從空中俯瞰，頂面3個圓分別代表：綠色經濟、環境永續、全民教育，願綠色經濟成為台灣支柱，實現環境永續理想，並藉由全民教育將下一代帶至綠能未來，這就是綠能科技示範場域的目標與使命。

(中時 )