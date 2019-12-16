麥當勞推好康！麥克雞塊30號前買一送一 22:472019/12/16 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 麥當勞推出麥克雞塊買一送一的優惠。（摘自麥當勞官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 速食界的龍頭麥當勞近日又推出新優惠！深受廣大民眾喜愛的主餐「麥克雞塊」推出買一送一的優惠，即日起至本月30日止，在歡樂送網路訂餐時，只要輸入優惠碼「FREE6」，就能有原價69元六塊麥克雞塊「買一送一」的優惠，但每筆訂單限購一份。 此外，麥當勞在官網上提醒，近日臉書上流傳「只要留言『麥當勞好環保』，就可免費領取環保杯套的相關優惠訊息」，此為不實消息，其官方粉絲團名為「麥當勞」，且名稱旁邊還有臉書官方認證的藍色勾勾，呼籲消費者可依此辨明真偽，以保障自身的權益。 麥當勞呼籲民眾不要相信網路上的不實消息。（摘自麥當勞官網） 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 (中時電子報) #優惠 #麥當勞 #雞塊 #臉書 #官方 #買一送一 #消費 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 最理想工作企業排行榜公布 臉書與谷歌跌出前十 14:042019/12/12 科技 彰化五金行老闆娘失蹤 網友臉書發動協尋 20:542019/12/13 社會 臉書關閉挺韓社團 韓粉管理員怒提告 00:132019/12/14 政治 臉書整合三大通訊軟體 恐遭FTC半路封殺 04:092019/12/14 全球財經 韓粉專被消失 虎哥也遭波及網驚呆 13:532019/12/14 政治 臉書照被質疑盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑 23:062019/12/14 政治 緯穎 受惠臉書拉貨 04:092019/12/15 證券．權證 韓國瑜、李四川臉書直播 創2.2萬筆留言、16萬人次觀看 23:042019/12/15 政治 2度噴漆報社 謝和弦再進警局 04:102019/12/16 娛樂新聞 臉書Messenger與迪士尼合作推出星際大戰9 AR特效 12:062019/12/16 科技 生活熱門新聞 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 - 生活 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 忽冷忽熱 喝這款茶竟可穩定血壓 - 生活 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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