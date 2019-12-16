速食界的龍頭麥當勞近日又推出新優惠！深受廣大民眾喜愛的主餐「麥克雞塊」推出買一送一的優惠，即日起至本月30日止，在歡樂送網路訂餐時，只要輸入優惠碼「FREE6」，就能有原價69元六塊麥克雞塊「買一送一」的優惠，但每筆訂單限購一份。

此外，麥當勞在官網上提醒，近日臉書上流傳「只要留言『麥當勞好環保』，就可免費領取環保杯套的相關優惠訊息」，此為不實消息，其官方粉絲團名為「麥當勞」，且名稱旁邊還有臉書官方認證的藍色勾勾，呼籲消費者可依此辨明真偽，以保障自身的權益。

麥當勞呼籲民眾不要相信網路上的不實消息。（摘自麥當勞官網）

(中時電子報)