國泰金控今舉行台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，除上修今年經濟成長率預測值為2.5％外，也同時上調明年經濟成長率至2.3％，保2皆不成問題；不過，國泰臺大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，陸美貿易戰的不確定性，仍是明年全球景氣最大的下檔風險，加上中國大陸明年經濟成長率難保6％，恐進一步影響我國出口表現，明年景氣放緩的趨勢不變。

國泰金對景氣的預估，比主計總處保守；徐之強解釋，最大的差別在於投資團隊認為明年投資要維持今年動能不容易，很難達到5％的成長目標，加上中國大陸經濟成長趨緩、難保6％水準，也會影響我國的出口動能，預期明年台灣景氣正面效果將稍鈍化，且外需成長溫吞。

國泰金投資長程淑芬認為，台商願意回台是值得肯定，且這次回流的是資本密集產業，不需要大量的勞工來支撐，明年就看續航力表現。

受益於企業轉單與回台投資，第4季台灣景氣將保持強勁表現，但後續利多的效果將逐漸降低，徐之強表示，明年第1季經濟成長可能放慢，經濟氣候將朗轉陰，但衰退機率仍低，明年國際油價將維持在60美元左右。

由於台灣景氣穩健、流動性充裕，且美歐等主要央行進一步寬鬆的空間已縮減，徐之強研判，台灣央行明年將維持利率不變。鑑於台股高檔震盪與長短債利差縮窄，預期明年第1季整體金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在「趨向緊縮」的狀態。

由於台股已逼近1萬2千點，程淑芬形容，台股今年是「步步驚魂、步步高」，從近來美國各項經濟數據來看，還未見疲態，但仍建議明年要留意類股分散，部分技術面含量高的個股價格略顯委屈，投資台股最終回歸基本面，明年穩中求小勝仍有機會。

(中時 )