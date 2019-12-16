還在苦惱跟另一半的假日出遊行程嗎？左思右想想破頭，選項永遠不出老掉牙的逛街、看電影、購物…糾結了半天，最後只能宅在家，如果是這樣就太可惜囉！高雄市輪船公司推出的「假日金棧遊港」深受高雄朋友們的喜愛，現在將這個有趣的活動分享給更多旅客知道，幫你在約會地點上增加一個浪漫的選項！

「金棧遊港之旅」週六夕陽線，港都唯美夕陽景色盡收眼底。

假日限定的金棧遊港之旅分兩個航班，分別是週六夕陽線（12月起16:50開航，每月將依落日時間微調開航時間）；以及週日亞灣線（16:10開航），啟航地點是位在台華輪附近的棧貳庫，航行時間為一個小時，帶領你從不同的視角，盡情地欣賞85大樓、高雄展覽館、海洋文化中心及流行音樂中心、愛和灣區等高雄知名地標，到時候可別錯過打卡合照的好機會囉！

週日亞灣線啟航地點位在台華輪附近的棧貳庫，航行時間為一個小時

不僅如此，航行全程還設有專程導覽服務，由港灣達人如說書般地介紹這些景點的特色與過往，讓你一邊沉醉於迷人的高雄夕陽風光，另一邊對這片土地有了更深的認識，加倍喜愛高雄。

「金棧遊港之旅」週日亞灣線，適合闔家大小出遊欣賞高雄港風景

【好康報你知】現在預約假日金棧遊港之旅，還能享有早鳥優惠！只要你於開航前10日報名並完成匯款訂位，即可獲得棧貳庫50元商品抵用券！讓你在遊港的同時也能選購精美小物，為這趟旅程留下甜美的記憶！

特別小提醒，報名假日金棧遊港之旅的您，記得於開航前30分鐘，持訂位人身分證明取票，並完成報到；一旦啟航之後還沒有搭乘上此航班，將不受理退費。別讓自己的權利溜走囉！

假日金棧遊港109年1-12月亞灣線16:10準時開航，夕陽線預計開船時間如下：（仍依現場公告時間為主）

約會上哪兒去？一趟浪漫航行幫感情加溫到沸騰

(中時電子報)