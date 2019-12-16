睽違34年，1986年電影《捍衛戰士》的續集《捍衛戰士：獨行俠》將在明年暑假上映，16日晚間發布新一支預告，飾演「獨行俠」彼得米契爾上校的湯姆克魯斯再度駕駛戰鬥機衝上天際，還在空中大秀翻轉倒掛技術，展現寶刀未老的身手，讓年輕飛官驚呆。

電影這次同樣選擇在美國聖地牙哥海軍航空基地拍攝，故事敘述服役超過30年，身為海軍頂尖飛行員的「獨行俠」彼得米契爾上校（湯姆克魯斯 飾）仍舊堅守他的崗位，以試飛員的身份不斷突破飛行極限，也放棄任何足以終止飛行生涯的晉升。他在訓練一組（TOP GUN）菁英小組去執行一個前所未聞的特殊任務時，遇見了已故搭檔「呆頭鵝」尼克布雷德蕭中尉的兒子「公雞」布雷德利布雷德蕭中尉（麥爾斯泰勒 飾）。在面對不確定的未來和來自過去夢靨的影響下，「獨行俠」在這個要求飛行員奉獻出最終代價的行動裡，被迫面對自己最深層的心魔。

電影由約瑟夫柯金斯基執導，除了湯姆克魯斯、麥爾斯泰勒，主要演員還包括珍妮佛康納莉、喬漢姆、格蘭鮑威爾、路易斯普曼、查爾斯帕內爾、巴希爾薩拉赫丁、莫妮卡巴巴羅、傑艾利斯、丹尼拉米瑞茲、格雷格塔扎戴維斯和艾德哈里斯。電影2020年暑假在台上映。

(中時 )