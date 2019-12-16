想出門遛小孩，又不想去親子餐廳人擠人的爸媽們有福了！把握假日時光，順著棧旗航線搭乘渡輪，帶全家觀賞高雄港周遭景致風光，來一趟探索高雄的輕旅行吧！

把握假日好天氣，準備開心地出航囉！

高雄市輪船公司推出【假日棧旗航線】，以往高雄港發達的渡輪交通，經過高雄市政府細心規劃，串聯駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，因而發展出極具觀光價值的旅遊航線。你可以從位在台華輪附近的棧貳庫以及旗津輪渡站兩個渡船點登船，一路遊經香蕉棚、棧貳庫，航程中目睹岸邊船舶作業景象，還不時與泊錨航道的散裝巨輪、貨櫃輪擦身而過，在這約10分鐘的航程時間中，處處充滿驚奇與新鮮感，保證令孩子大呼過癮。

想欣賞這麼美麗的高雄景色嗎？趕緊來一趟棧旗航線之旅

而具有百年歷史建築的棧貳庫，近年來活化再利用，採用具歷史意義的特殊元素，發展出高雄港獨有的在地文創產業、美食小吃，以及供團體舉辦展覽表演的文化空間，兼具人文氣息與活潑朝氣的高雄港，已成為亞洲新灣區的閃耀新星。

想暢遊高雄港，現在就來棧旗航線吧！

詳細資訊如圖：

想暢遊高雄港，現在就來棧旗航線吧

(中時電子報)