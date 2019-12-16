由教育部體育署指導，中華民國大專院校體育總會首度辦理的2019全國大專校院羽球排名積分賽，歷經4站分站賽，年終總決賽將於12月21至22日於台北市內湖網球中心羽球場舉行。

大專羽球積分賽年終總決賽各校好手精銳盡出，延續上周日才結束的世界羽聯巡迴賽年終賽熱潮，國內大專好手的各組決賽愛爾達體育台及網路全程轉播，本屆比賽共辦理4站分站賽，最終計有23校代表脫穎而出進入各組12強，自本周六(21日)起將進行12強小組賽後，取前八名進行單淘汰制賽程，緊張又激烈的賽事由此可預見。

本次賽會為鼓勵大學生參與羽球運動，主辦單位特別設立運動獎助學金及臺灣美津濃所提供之獎品予各組前三名，周日(22日)下午1點起將進行各組決賽，屆時由愛爾達體育3台、MOE SPORTS及SSUtv全程轉播。

決賽進場觀賽的球迷除了能夠享受大學生的熱血賽事外，當場凡各層級球隊10人進場看球即可獲得美津濃提供比賽用球5筒及日本製比賽線10條，鼓勵各層級球隊觀賽之餘，更能拿好禮。

(中時 )