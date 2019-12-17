紐西蘭通訊部長法亞弗（Kris Faafoi）周一宣布，為了協助國內電信業加速推出5G服務，該國政府將拍賣5G頻譜短期使用權，涵蓋時間從2020年中至2022年10月，而電信商Spark也將參與競標。

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