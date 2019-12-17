加速推動5G 紐西蘭拍賣頻譜短期使用權 00:152019/12/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭通訊部長法亞弗（Kris Faafoi）周一宣布，為了協助國內電信業加速推出5G服務，該國政府將拍賣5G頻譜短期使用權，涵蓋時間從2020年中至2022年10月，而電信商Spark也將參與競標。 (工商 ) #5g #頻譜 #使用權 #拍賣 #短期 也許您會感興趣 推薦閱讀 暫時得標價合計317.12億元 5G競標 正式突破300億底價 04:092019/12/13 財經要聞 NCC：標得同一頻段頻譜 業者才能洽談共頻共網 09:062019/12/13 財經 領先高通推5G晶片 台一哥重返榮耀 09:012019/12/14 財經 陸釋5G商機 台產業鏈擁利基 04:092019/12/14 焦點新聞 陸掀5G海嘯 專家：台商有機會 04:092019/12/14 焦點新聞 5G助威 兩岸搶攻智慧醫療 04:092019/12/14 焦點新聞 5G向錢衝 台供應商迎大利多 04:092019/12/14 焦點新聞 5G競標第四天 總標金逾346億 04:092019/12/14 財經要聞 報告：2025年陸5G用戶 將破8億人 04:092019/12/14 全球財經 加速5G發展 OPPO於吉隆坡成立亞太中心 17:402019/12/16 科技 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 中美貿易戰暫休兵 華爾街揭下個爆彈期 - 財經 嚴陳莉蓮出招 重押納智捷78億 - 財經要聞 - 工商時報 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。