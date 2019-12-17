命理大師曼樺老師發表新書《2020庚子鼠年運程》，16日在台北市舉行發表會，她人脈廣闊、各界友人雲集，盛讚她「命理大師界的林志玲」。

曼樺老師發表新書，分析2020年大運勢。（曼樺老師提供）

提及桃花運，曼樺老師表示：「明年是大桃花年！」而風水中有多種桃花，如文昌桃花、感情桃花，她說：「明年更是一個閃婚年，但閃婚的前提當然是閃離！」明年在教育界、演藝界與金融界，將會有更多驚人的緋聞與意外將會出現更多「啊！？他們怎麼會分開呢」的意外變化。

「演藝圈 明年更多驚人緋聞」

在新書中她也提到，「中庸而行，就不會被偏念影響。」她認為，在對的時間做對的事情、說對的話，是人人應秉持的信念，反之運勢下降百分之三十，「秉持正念，即使運勢是百分之七十，也將因你的努力而讓運勢上昇。」

曼樺老師新書發表會。（曼樺老師提供）

另外，曼樺老師指出「蛇、兔、牛、狗、雞」是2020年的「閃婚生肖」，認為演藝圈「明年會有更驚人的緋聞、閃婚與閃離。」接著2022年是演藝圈相當關鍵，將漸現20年前繁景。



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