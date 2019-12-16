吳卓源佩戴寶格麗珠寶，舉手投足盡是優雅，氣質加分。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off-White）

寶格麗FIOREVER系列玫瑰金鑽石流蘇耳環，50萬7000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’ Dream系列紅寶石鑽石耳環，69萬7000元。（BVLGARI提供）

寶格麗FIOREVER系列玫瑰金雙花鑽戒，13萬9400元。（BVLGARI提供）

寶格麗FIOREVER系列鑽石項鍊，301萬元。（BVLGARI提供）

有「鄉民老婆」美譽的吳卓源最近推出第三張專輯《5am》，親自下海拍MV，沒想到竟拍出了興趣，不但載歌載舞，還展現「三秒哭」的超強演技，意外發現自己有舞蹈與演戲的天分。

吳卓源笑說，以前她被定位為「創作型歌手」，只要乖乖站著唱歌就好，但這次新專輯她想挑戰不一樣的感覺，除了在曲風融入新創意，還得一邊唱歌一邊跳舞，「剛開始因為不會控制呼吸，麥克風傳出超大聲的喘息聲，好糗！」

幸好在澳洲長大的她多少有些運動底子，加上從小音感就很強，舞蹈難不倒她，為了應付現場演唱的高強度體力考驗，她最近已開始加強重訓，希望明年有機會能開個人演唱會，在舞台上高歌熱舞。

除了跳舞，吳卓源也在MV首度挑戰演戲，在《全世界的朋友都讓我失望》MV中，吳卓源在鏡頭前真情流露，不僅「三秒哭」，而且拍了三次，三次都能哭，讓導演相當滿意。

「我想已經哭過了，第二次應該哭不出來了吧！沒想到音樂一來，眼眶一紅淚水就跟著落下來了。」吳卓源笑說，若不是她會演戲，那肯定是音樂太好、太有感染力了。

吳卓源為宣傳專題進棚拍攝寶格麗（BVLGARI）珠寶專題，難掩好心情，她笑說寶格麗珠寶是所有女人的夢想，不論是經典的B.zero1、Serpenti珠寶，或是充滿女人味的Fiorever、Diva珠寶，都讓她由衷讚嘆，珠寶一上身立刻氣質加分，舉手投足也變得優雅起來，

(中時 )