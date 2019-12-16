捍衛戰士：獨行俠(Top Gun:Mavericks)第2支預告片在12月16日晚間全球同步釋放，加入更多精彩的戰機飛行畫面，也令人更為期待明年夏天的正式上映。

在預告片的前幾秒，在白靄靄群山中，一架經典的F-14雄貓式戰機(Tomcat)突然鑽出，這是對前作的致敬，也是對廣大雄貓迷的最後禮物。緊接著海軍武器學校正在向學員們介紹「獨行俠」的豐功偉業。在鏡頭的切換間，我們看到了由邁爾斯泰勒(Miles Teller)飾演的「呆頭鵝」之子，他也是參加集訓的海軍飛行員。然後看到「獨行俠」在訓練過程中，對著學員展示他的獨門絕技-「獨行俠眼鏡蛇動作」，使原本追擊自己的對手，超前到前方，攻守立刻易位。

獨行俠再次施展「眼鏡蛇動作」，瞬間攻守易位。(圖/派拉蒙影片)

再過來，「獨行俠」與學員的模擬纏鬥空戰(Dog fighting)開始了，學員一開始不相信「獨行俠」能夠以一對二，但是轉瞬間被「獨行俠」找到空檔，從兩架戰機間快速穿越，驚嚇到了學員。

【捍衛戰士 : 獨行俠】最新預告

接著是一系列的快速片段，「獨行俠」在閑暇時駕駛P-51戰機(湯姆克魯斯真的有一架個人的P-51戰機)，海軍飛行員的把酒言歡、呆頭鵝之子與「獨行俠」衝突。值得注意的是，片段畫面還出現戰機引擎故障，冒著黑煙墜落，以及飛行員的殉職、戰機以「缺席隊形」向其致敬，顯然在這部新片中，還是會出現悲歡離合的情節。

然後，一架F/A-18E遭到飛彈攻擊，戰機大動作擺脫，同時不斷釋放熱焰彈，所幸飛彈在戰機後方爆炸，沒有擊中。

最後一段則出現「獨行俠」穿著高空壓力衣，駕駛神秘的黑色偵察機低空飛掠的鏡頭，這段終於解答過去一年多以來的疑惑，原來電影中真的會出現還不服役的新飛機，它顯然是洛馬公司正在研發中的SR-72「黑鳥之子」。

獨行俠駕著黑色高速偵察機，這是現在還未服役的飛機，可以說是電影中的科幻成份。(圖/派拉蒙影片)

在洛馬的計畫中，黑鳥之子能夠達到音速6倍，在大氣層邊綠飛行，它可能是採用英國貝宜公司(BAE)的「協同進氣式火箭發動機」(Synergetic Air-Breathing Rocket Engine,SABRE)，又稱「軍刀引擎」，但是此引擎的關鍵組件才剛剛完成測試，所以要看到黑鳥之子成型，至少要等到2025年。

無論如何，從預告來看「捍衛戰士：獨行俠」的劇情相當豐富，的確令人期待。

(中時電子報)