印度發生一起悲劇，一名男子和朋友外出旅行期間，搭乘火車的時候玩手遊，沒想到他專注打遊戲，口渴順手拿了旁邊一罐「東西」來喝竟然中毒慘死。

《印度時報》報導，現年20歲的亞達夫和珠寶商友人夏爾馬一同旅行。在乘特快列車前往北方邦亞格拉旅行，亞達夫一直在打手遊突然感到口渴，於是便把手伸進夏爾馬的包包裡掏出一罐液體。只顧著打遊戲的他，看也不看就一飲而盡。過了一段時間，他開始感覺到五臟六腑好像在燃燒一樣，才發現自己喝下的是一罐酸性清潔劑。他和朋友夏爾馬都趕緊向列車員和其他乘客求救。但火車當時正全速前進，短時間內不會停車，等到火車抵達亞格拉時，亞達夫已然死亡。

同行友人夏爾馬也遭警方拘留，當被問及為何攜帶酸性液體搭乘火車時，夏爾馬回答稱，他是一名珠寶商，隨身攜帶酸性液體是用來清潔銀器的。不過，亞達夫的家人則指控稱，是夏爾馬故意讓亞達夫喝下有毒液體，警方也正在調查釐清中。

(中時電子報)