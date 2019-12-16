經歷1945年原子彈爆炸後至今仍屹立的兩幢廣島建築物，本月初日本當局決定將它們拆卸，理由是建築物過於老舊，若遇地震有倒塌風險。但是當地民眾仍奔走呼籲保留，希望用作宣揚廢除核武。

位於廣島的和平紀念公園最具代表性的原爆圓頂紀念館，因過於老舊，已進行過加固工程防止因地震倒塌。（圖／衛星通訊社）

據日本《共同社》報導，廣島縣議會本月初決定，將在2022年財政年度，把3座縣政府擁有的陸軍服裝倉庫的其中兩座進行拆除。這批建築物建於1913年，由鋼筋混凝土製成，外牆為紅磚，原用於生產軍用衣物鞋履。

報導說，建築物距離當年原爆中心位置約2.7公里，是原子彈爆炸後遺留下來的大型建築物一部分，建築物的窗戶因當年原爆而變型。據2017年進行的抗震評估顯示，如發生6級強至7級地震，這些建築物很可能倒塌。

日本當局雖然保留剩下一幢建築物，並會加固復修其牆壁和屋頂，但民眾仍爭取保留全部3幢建築物。有原爆倖存者稱，建築物可用作宣揚廢除核武。

目前位於廣島的和平紀念公園最具代表性的原爆圓頂館同樣是在原爆中倖存建築，亦展開抗震的加固工程，其現時框架結構僅可承受6級弱程度地震。

(中時電子報)