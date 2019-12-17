新北市金山區獅頭山公園西側的磺港漁港已有3百多年歷史，最特別的是，磺港漁港可是擁有世界僅存「蹦火仔」漁法的港口，民眾來到金山，除可體驗傳漁法，還可至港區內的「海灣溫泉會館」享受得天獨厚的金山溫泉，新北市農業局長李玟邀請民眾在即將接至的耶誕、年節假期一起來金山體驗傳統漁法、泡溫泉、享美食。

「磺港漁港」背山面海，曾是300年前西班牙人運輸硫磺的港口，故得名「磺港」，也因此衍伸出「蹦火仔」漁法。

「蹦火仔」是指用火光吸引青麟魚追逐光的特性之捕魚法，蹦火仔船全盛時期曾至50艘之多，但沒有年輕人傳承，逐漸式微，全世界僅剩4艘蹦火仔船，漁會為讓人們認識古老漁民的智慧，現將蹦火仔規劃成休閒漁業旅遊行程。

金山區漁會也在10多年發現港區內有溫泉水源，主動向政府爭取經費鑿井，經新北市府與中央經費挹注，設立了「海灣溫泉會館」。

農業局表示，「海灣溫泉會館」有得天獨厚的金山溫泉，水源取自大屯山地熱區，水質屬稀有的海底鹵素溫泉，有著淡淡的鹹味，暢泡其中清爽舒暢，不但幫助血液循環，也能舒緩神經痛。

溫泉會館內餐廳還提供包括萬里蟹等當地最新鮮的海鮮料理，許多都是剛捕撈上岸的漁獲，民眾可來到這裡，同時享受泡湯樂趣以及美食饗宴。

(中時 )