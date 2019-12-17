東森購物2019年菜與年貨電視特別節目與網路預購今開跑，推出以《名人上菜》為主題的6至10件組合類別，有米其林二星級的年菜，也有千元有找、CP值超高的組合，消費者有過年拜拜澎湃大氣的選擇、名人名廚加持效益發燒議題，也有讓小家庭在過年期間方便調度運用的選擇，為主婦族群省事又免去煩惱，年菜業績力拼30％成長。

今年的價格區間方面，東森購物表示，以5~6道菜而言，價格帶約在1、2000元左右，12到14人的頂級年菜價格約在5000元左右；東森購物網也推出許多千元有找的5道菜的高CP值組合。

東森購物電視購物執行長彭鴻珷表示，東森購物銷售年菜4年來，業績不斷大幅度成長，從2016年7300萬元，到今年達1.3億元，已經翻倍成長，樂觀預期鼠年年菜銷售量將可再成長30％以上。

東森購物觀察，今年會員購買年菜數據發現，消費族群以女性7成為主，男性則佔3成，主要落在50至59歲、近4成最多，其次才是60至69歲、40至49歲；購買通路最多的為電視，之後依序為網路、MOD和電話行銷、型錄；相較於單品分別採買，套餐組合的銷售件數逐年增加，顯示一次購足更能吸引會員。

(中時 )