德國古典音樂雜誌《Fono Forum》評選為「當代最重要貝多芬演奏家之一」的鋼琴家柯斯提克，今（16）日下午首度在北藝大音樂系舉行大師班，和青年學子分享演奏藝術。

「好的演奏，要像畫家一樣，懂得選擇最適合的筆，才能畫出對的筆觸，有好的構圖。」柯斯提克表示，現代藝術家作畫時，或許會有潑灑、恣意揮灑的時刻，「但古代的畫家，要畫出一幅畫，一但拿到大小不對的筆，就會影響到一幅畫的成果。」

柯斯提克出生於1955年，他是鋼琴家葉綠娜與魏樂富在德國漢諾威音樂院的老同學，今日現場，魏樂富也坐在台下，聽老同學授課，老友相見歡，十分開心。

來自德國科隆的柯斯提克，雖是第一次來台，但他和台灣音樂家非常有緣，在漢諾威音樂院就讀時所師承的鋼琴家雷格拉夫，同時也是鋼琴家葉綠娜、陳必先與陳宏寬的老師，都是師出同門的「同學」。

柯斯提克的身型高大，彈琴十分有力，唱作俱佳，解說與示範兼具，同時強調細節的重要性，會讓演奏風格迅速轉換，「要掌握一首曲子的靈魂，背後都是選擇；作曲家的素材是有原因的，只要演奏力度、速度稍有不同，音樂效果和風格，都會瞬間改變，不可不謹慎。」

(中時 )