卡神楊蕙如遭北檢認證發動網軍攻擊、詆毀、汙衊駐日代表處大阪辦事處，間接導致外交官輕生明志。立法院國民黨團今(6)日由總召曾銘宗率陳宜民、黃昭順、費鴻泰、徐志榮、林德福、林奕華、陳玉珍等藍委，一同前往外交部抗議，要求外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷下台。

而警方約談名單今日曝光，根據國民黨副秘書長蔡正元在臉書貼文指出，吳釗燮控告國民黨立委及議員「滋擾外交部」，台北市警察局中正一分局約談議員及立委時間表如下：

李明賢 12/23 10:00

林金結 12/23 10:00

徐弘庭 12/23 11:00

王欣儀 12/23 14:30

張斯綱 12/23 14:30

曾銘宗 12/23 13:30

林德福 12/23 13:30

台北市議員李明賢在下面留言，笑稱「我是第一棒，符合短小突襲的特點」！

網友也聲援國民黨民意代表，留言痛批：「這是綠色恐怖嗎？」「大腸花占立法院，闖行政院，路過中正一分局！結果立法委員要找外交部長卻被告？」「大腸花可以闖立法院，立法委員卻不能進外交部。搞笑的民主國家！」「有夠不要臉」「垃圾菸黨」「1月11日大家一定要團結最大力量，把這些台灣毒瘤全部下架」「淪為東廠打手了，金假BI呀！」「大家一起說聲對不起」

※衛生福利部安心專線(0800-788-995，請幫幫救救我)提供24小時免費心理諮詢服務，生命線1995及張老師1980。

(中時電子報)