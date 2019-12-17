今年進入尾聲，為與彩迷樂刮倒數、迎接2020新年，台灣彩券今推出兩款重量級刮刮樂「大麻將」與「新年快樂」；「大麻將」每張票面1000元，頭獎1000萬元有2個，二獎100萬元也多達30個，總中獎率70.06％，最應景就屬「新年快樂」，每張售價500元，中獎率100％，張張都有獎，頭獎300萬元共4個，券面以璀璨煙火秀出「Happy New Year」繽紛字樣為主體，搭配香檳杯、派對帽、2020氣球與滿滿金幣，歡樂氣氛爆表。

台彩表示，兩款刮刮樂總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元，都屬於高中獎率的刮刮樂商品。

以這次發行的「新年快樂」為例，頭獎300萬元共有4個，總獎項400萬個及總獎金逾13.9億元，均打破歷年推出同款「新年快樂」的獎金紀錄，讓彩迷體驗刮獎更有感。

「新年快樂」搭配「一刮即中」、「刮六中三」及「對幸運號碼」等多元玩法，共有5個遊戲刮區，高達14次中獎機會，買來耶誕、跨年跑趴炒熱氣氛，或替自己搏個新年好彩頭都很合適。

麻將系列則有許多忠實粉絲；台彩這次推出的「大麻將」，每張售價1000元，頭獎1000萬元共有2個，還有30個二獎100萬元，總獎金逾25.8億元，總中獎率70.06％。

18局麻將局數讓彩迷一次刮牌玩個過癮，「遊戲一」刮區中只要任一局的麻將符號皆出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同的麻將符號即得獎金1000元，喜歡體驗紙上麻將摸牌、聽牌、刮獎金樂趣的彩迷們千萬要把握。

(中時 )