山東版獅身人面像走紅 每天上千人來打卡

大陸曾因山寨埃及獅身人面像而2度被告上聯合國教科文組織，鬧出國際笑話後，最近大陸竟又發現新版獅身人面像，不過這次不是山寨版，純粹是本地自產兼渾然天成，比山寨版的獅身人面像吸引了更多的遊客前來觀賞拍照。

據《新京報》報導，在山東濟南曆城西營鎮杜家坡村附近，有一塊天然形成的奇石最近成了網紅打卡地，吸引不少遊客前來一探究竟。這塊岩石奇特的地方就在於從很多角度看上去非常像人的側臉，頭髮眼睛鼻子嘴巴，該有的都有，有點像北京猿人像，還有人說這塊岩石比較像埃及的獅身人面像。

當地村民稱，因石頭所在的地方較偏僻周邊也沒有農田，所以沒有人注意過，這次也是來遊玩的登山客們無意間發現的。

隨後這塊奇特的岩石也一傳十、十傳百。在今年5月份就有很多遊客陸續的前來當地爬山觀看，特別是近段時間，每天都有好幾百人組團前來觀看。

《中國環球電視網》(CGTN)引述專家的話稱，這塊岩石不尋常的形狀是長期以來在自然的作用下形成的。據初步估計，岩石本身有大約25億年的歷史。

中國大陸許多建築或遊樂區山寨全球各知名景點的本事舉世聞名，今年初河北石家莊市有一座影視城，復刻埃及人面獅身像，遭埃及政府告上聯合國教科文組織，最後被大陸鶴弱勒令拆除。但兩度拆除之後，該影視城仍然不願放棄，最後保留獅身、換掉人面改安裝噴水鹿頭，遭網民們批為「不倫不類」。據稱埃及文物部仍不放過，將繼續投訴該影視城侵權。

(中時電子報)