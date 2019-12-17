關節就像氣象台，天氣一變冷，就會痠痛、刺痛報給你知。彎腰、轉身、連小小活動關節都可以喀喀響，這到底是不是問題？

世界衛生組織（WHO）公布危害人體健康的三大殺手，骨關節毛病與癌症、心血管疾病並列。尤其現代社會平均壽命增長，退化性關節炎等問題，幾乎人人都逃不過，及早做好關節保養刻不容緩，以免老來飽受疼痛、行動不便之苦。

膝痛、髖關節痛、腕關節痛……，天天面對病人各樣疼痛問題的骨科醫師蔡凱宙表示，關節問題最大宗是在下半身的關節疼痛，包括膝關節、髖關節的疼痛，都會造成行動困難，且越怕痛、越不敢動，問題越嚴重。

關節疼痛、關節炎的發生原因不同，治療方式也大相逕庭。首要是分析症狀、找出病因，再對症下藥，以及預防保健、緩解疼痛不適，最常見的是這3大原因：

1、退化性關節炎

最常見退化性關節炎，關鍵因素便是老化，多發生在膝關節、髖關節等這些平時支撐全身重量的重要關節上。不過，若是關節過度使用、受傷、肥胖、慢性病或缺乏運動的話，也可能會讓退化性關節炎提早發生；一般來說，女性罹患退化性關節炎比男性多，尤其是停經後婦女，因缺乏雌激素保護，罹病機會比同齡男性高。

2、類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是免疫性疾病，身體任何關節都可能被侵犯，也可能多個關節出現症狀，包括腫脹、疼痛及僵硬等，最常出現的是掌指關節、手腕關節近手掌的近端指間關節，常容易左右對稱性關節一起出問題。

其很可能出現「晨僵」，早晨起床時僵硬疼痛，極可能超過一小時。也可能感到身體不適、疲勞，有時會發熱，長期下來很可能造成嚴重的關節損傷。

3、痛風關節炎

痛風關節炎是代謝問題疾病。因體內累積過多尿酸，引起局部關節紅、腫、熱、痛等發炎反應。多數痛風患者第一次發作在大腳趾，「痛起來要人命」，症狀還可能會出現在腳、膝、腕及手指、手肘等部位；通常與代謝症候群、高血壓、慢性腎病變，以及攝取過多肉類、海鮮、酒精有關。

長期放任痛風反覆發作，極可能讓尿酸結晶在關節慢慢沉積，造成「痛風結石」，導致關節不正常凸出變形，影響美觀，甚至手、腳功能。高尿酸還會影響心血管和腎臟功能，尤其尿酸造成的痛風結石會沉積在腎小管內，影響腎功能，嚴重可能導致洗腎。

現代人常久坐、肌肉無力、骨骼歪斜，也是造成關節磨損或提早老化的原因。保養關節，蔡凱宙推薦所有的病人、老年人，都可做「扶桌正踏」運動，利用扶桌及重覆踏步，鍛練大腿、腹部的肌肉，可穩定上半身、改善膝蓋不適，強化心肺功能：

◆扶桌正踏運動

動作：

1.將雙手扶在桌面上，雙腿在地面上、與骨盆同寬。

2.雙腿像平時走路一般、原地踏步，力量平均分散於四肢、肩膀。

3.重覆踏步300下，也可以慢慢增加頻率、次數，最好是每天踏1,000下，可分段進行。

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(中時電子報)