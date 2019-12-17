近年來因3C產品的普遍，使用時間也跟著愈來愈長，一天使用高達七、八個小時的大有人在，進而造成眼疾有年輕化及嚴重化的趨勢，但現代人仰賴科技的高用眼生活型態持續發生，若要限制不使用很困難，那到底該如何與科技共生呢？

基金會董事長蔡瑞芳醫師表示，臺灣高度近視人口逐年增加，而高度近視會增加罹患青光眼、白內障、視網膜病變、視網膜剝離的風險，但80%的眼疾是可以被預防或被治療而不會導致失明，只是一般民眾對眼疾的認識不多或是沒有正確的護眼知識，進而忽略了眼睛的健康。

年齡相關性黃斑變性(ARMD)或老年性黃斑變性，是已開發國家中老年人最主要的致盲原因。而隨著台灣人口的老齡化，發病率也增高，彰基眼科主任陳珊霓醫師也表示，病因可能與黃斑長期慢性的強光傷害、遺傳、代謝、營養等因素有關。

高雄長庚吳佩昌主任更是語重心長的呼籲，近視是疾病，還是嚴重的國安問題。若依照107年資料推估，台灣未來可能發生近視失明併發症約將有30萬至53萬人。由國健署提出「護眼123」近視病防治是目前預防近視較有效方法：

1、定期就醫1視力存摺

2、每日戶外2小時

3、3C產品控管&3010眼休息

與科技共生的護眼行動，其實並不難，關鍵在於行動，坐而言不如起而行，就從現在開始愛護自己的眼睛，也時時刻刻提醒身邊的人，以防止更多可預防的失明發生。

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(中時電子報)