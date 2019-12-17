如何挑起女生情慾？攻這三個敏感地帶就對了 00:012019/12/17 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有九成女生羞認「耳後」是挑起性欲慾「敏感地帶」。（示意圖／達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不論男女床戰都有「敏感地帶」，只要觸碰到不難達到升天境界。據海外約會App《JustDating》的調查，有9成女生羞認只要在耳邊稍稍輕聲說話、吹氣、輕咬、敏感帶會立刻開啟，進入令人融化的仙境。 調查指出，女生第二個敏感地帶是胸部到鎖骨中間部位，有7成女生坦承這會讓「性」致來的特別快，會忍不住希望被親吻或撫摸時，對方的手不要停繼續往下滑動。 第三名則是肩膀，4成女生就喜歡男人親吻這塊，會特別感到酥麻銷魂。 (中時電子報) #特別 #情慾 #敏感 #地帶 #吹氣 #親咬 #酥麻 #興奮 #銷魂 #升天 也許您會感興趣 推薦閱讀 妹子半夜坐鞦韆哭 男脫褲放鳥 網沸騰：日行一善！ 00:032019/12/13 社會 南投》暨大附中運動會 充滿濃濃東奧味 20:012019/12/13 生活 澳回歸20週年大會 習近平將出席 12:352019/12/14 兩岸 習近平18日赴澳門出席回歸20周年大會 12:302019/12/14 兩岸 華興棒球隊有女生 奧運國手教練教球 18:002019/12/14 體育 陳美鳳「木蘭飛彈」爆乳裝吸睛 青春肉體像防腐劑 00:392019/12/15 娛樂 大戶瘋搶！特別股成存股族新天菜 09:012019/12/15 財經 女生就怕子宮受寒 中醫對治妙方大公開 08:002019/12/15 生活 王瞳馬俊麟再同框 民視除夕節目少了謝忻 04:102019/12/15 娛樂新聞 資金浪潮未退 特別股受青睞 04:102019/12/16 投資理財 社會熱門新聞 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女仲介後墜樓不治 - 社會 女大生陽台羞羞洗「姊夫」驚見鄰居秒塞真理褲 硬挺打招呼 - 社會 如何挑起女生情慾？攻這三個敏感地帶就對了 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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