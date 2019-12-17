不論男女床戰都有「敏感地帶」，只要觸碰到不難達到升天境界。據海外約會App《JustDating》的調查，有9成女生羞認只要在耳邊稍稍輕聲說話、吹氣、輕咬、敏感帶會立刻開啟，進入令人融化的仙境。

調查指出，女生第二個敏感地帶是胸部到鎖骨中間部位，有7成女生坦承這會讓「性」致來的特別快，會忍不住希望被親吻或撫摸時，對方的手不要停繼續往下滑動。

第三名則是肩膀，4成女生就喜歡男人親吻這塊，會特別感到酥麻銷魂。

(中時電子報)