美銀美林周一發布報告指出，雖然美中貿易戰暫且休兵，但是兩國就貿易和技術方面的戰爭，可能會在美國大選後再次升級。

路透報導，美銀美林報告提到，中美若最終落實第一階段的貿易協議，此停火期有助於全球經貿環境穩定。

但中美貿易戰休兵能否一直延續，現在判斷結論為時尚早。由目前至簽署協議期間，法律和行政過程中是否都能正確執行、雙邊貿易是否會馬上反彈仍有待觀察。此外，一些具挑戰性及敏感的議題，例如美國對華為的禁售令問題則未包含在首階段貿易協議內。

報告認為，中美達成雙邊協議為減少貿易動蕩的機會，進入「貿易戰之風眼」，兩國作出讓步達至停火值得稱許，但報告相信，在美國總統大選之前，停火期保持不變存在風險，兩國就貿易和科技方面的戰爭可能會在美國大選後再次升級。

美銀美林早在本月初就預測，美中將達成象徵性協議，大陸會以採購大宗商品，換取美國無限期延後對更多陸貨加徵關稅。當時美銀美林就強調，明年兩國仍會為操縱匯率、產業不公平競爭等議題爭執不休，貿易戰恐在明年11月美國大選後再度升溫。

(中時電子報)