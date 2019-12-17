安信建經「全案管理」首興建個案「盛元裕土城案」(以下簡稱本案)，今(16)日舉辦上樑大典，趕上台商回流的熱潮，為位於土城、新板地區尋求廠房的業主給予即時的助力，解決廠房用地不足的窘境，本案預計明年5月完工，以延伸為「永寧第二工業園區」為願景，其中第一期工程佔地約520坪，打造十九戶之高級廠辦大樓，總銷售坪數約一千六百多坪，總銷金額約六億元，預計若串聯整個永寧工業園區，可創造上仟個就業機會，帶動周邊上億商機。

除了「盛元裕土城案」，安信建經「全案管理」目前已簽進5件委建個案(3件台北市、2件新北)，總銷將近30億，可以發現「委託興建」的模式，已是地主重點考量的選項之一。安信建經總經理張峰榮表示：「不論工業用地或住宅商辦的改建，在資產增值極大化考量，一般地主不願再讓建商分配利潤，又或者建商認為利潤低不願投入，這時地主反而可選擇擁有高自主性、利潤較大的委建型式，交給專業顧問操刀，可協助遴選廠商、處理法令問題、行政流程，而建經公司又具備興建管理及融資信託的優勢，因此近期接獲想要自地委建的需求明顯增加，以安信內部取得可評估的案件數統計，今年較去年成長約21%，更比前年多44%。」

張峰榮進一步說明，市場上透過第三方重建的方式除了「委建」之外，其實還有「合建」，主要需視「土地條件」、「地主需求」及「建商承接意願」等面向來考量，對於手邊現金不足或信貸額度太低的一般個人地主來說，選擇「合建」較不會有背負資金的壓力，但最後興建完成的建物面積須要與建商分配產權，比例通常為地主5~7成，建商3-5成，但也有可能地主最後分回的空間更為狹小。

若不願地產被建商分配掉、面對繁文縟節的法令及興建過程，則可透過建經公司或專業都更公司協助，以安信建經為例，不僅提供本行專業：建築融資、信託、執行履約管理及工程查核等，現在更可涵蓋協助地主興建管理、銷售，甚至售後物管等一站式「全案管理」服務，不過張峰榮也強調，通常建經公司不參與前端的意見整合，若住戶眾多的狀況下，地主自身會耗費較多的心力在取得各住戶間的重建共識。

「安信建經」為信義集團及台新銀行共同投資，逾二十五年的不動產顧問經驗，合作銀行超過20間、建案管理之資產超過2000億，「全案管理」專業顧問服務，為地主快速激活資產。目前安信建經鎖定「雙北地區」以及「所有權人不超過三位」的土地資產做為主要開發條件，積極經營老舊社區的危老重建，配合政府打造安全的居住環境為使命。

(中時電子報)