北韓近期測試動作頻頻，主要目的是在年底大限前對美國總統川普施壓、取消制裁，平壤先前已暗示美國將收到什麼樣的「聖誕禮物」取決於美國自己，專家認為，金正恩接下來將送上能夠吸引川普目光的大禮，其中最有可能的應該是發射衛星上軌道。

北韓對美國祭出的年底大限即將到來，平壤先前嗆聲，要收到什麼聖誕禮物，取決於美國怎麼選擇。

2018年川金新加坡世紀峰會過後，川金兩人至今舉行過3次面談，金正恩也承諾達成朝鮮半島去核化目標，不過雙方去核談判迄今並未取得重大進展，平壤希望在逐一解除部分武器設施之際，華府也能讓步，取消對北韓的制裁，不過該請求遭到川普拒絕，他堅持除非北韓全面廢棄核武設施，才會取消制裁。金正恩隨後對美國祭出年底最後期限，要求12月31日前雙方就核談判取得實質性進展，隨著年底大限將至，北韓外務省副相李吉成表示，「會收到什麼樣的禮物完全取決於美國怎麼選。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前尚不清楚美朝雙方能否就談判取得進展，不過多數專家認為，接下來平壤將送上能夠吸引川普目光的大禮，其中最多專家預測，北韓最有可能使用火箭，將衛星發射到太空軌道上。

報導指出，2011年金正恩掌權以來，至今成功發射2枚衛星上軌道，當時平壤宣稱希望在科學及科技基礎上，打造自給自足經濟，不過這項說法並未獲得國際社會採信，因為發射火箭和發射核導彈使用的技術是相同的。

北韓分別於7日及13日於西海衛星發射場進行「重大測試」，北韓官媒朝中社更稱，近期的測試將能夠「提升朝鮮的核武威懾力」。

儘管尚不清楚北韓近期進行的是何種測試，不過專家表示，平壤發射的每一顆衛星都能夠為他們的彈道飛彈計畫提供重要訊息。

前美國國務院亞太副助卿李維亞（Evans J.R. Revere）表示，北韓至今尚未展現飛彈在返回大氣層階段，載具搭載較重酬載量的能力，他說，下次北韓如果在他們的「衛星發射」試驗中，將一枚主要酬載送到北太平洋地區，外界也不要太驚訝。

(中時電子報)