世界12強棒球賽 他靠這絕技大賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩去年推出的「立柱」新功能，讓串關投注變得更方便，上個月世界棒球12強賽期間就有消費者以「立柱」的方式串關投注700元，抱回22.5萬元的高額獎金。

立柱功能說明。(台灣運彩提供)

「立柱」這個串關新功能，主要是讓消費者可以把較有勝算的投注選項當作「柱仔」(俗稱「主支」)，方便只要劃記一次即可同時與其他多個投注選項(副支)進行串關，彩券電腦系統會自動篩選出含有「立柱」的所有投注組合，舉個例來說，如果有3場比賽A、B及C，你對A場比賽較有把握，想個別與B及C場進行串2關投注，只要填在同1張投注單上並將A場比賽的「立柱」欄位劃記即可，不用分開2張投注單，依此類推想個別與其他7場進行串2關投注，也只要劃記1張投注單就好，不用分開7張投注。

運彩立柱投注單畫法。(台灣運彩提供)

棒球12強賽期間有位消費者11/13買「不讓分澳洲勝美國賠率4.5倍」作為串2關的「主支」(即立柱)，分別串隔天(11/14) 巴西甲級足球「瓦斯科達伽馬Vs. 佛朗明哥」比賽的7個「正確比數」選項當作「副支」，分別是「3：3賠率140倍」、「4：4賠率500倍」、「3：0賠率275倍」、「3：1賠率120倍」、「3：2賠率110倍」、「3：4賠率275倍」及「3：5+賠率400倍」，每組合100元，共7組，合計700元，比賽結果澳洲2比1勝美國，而且瓦斯科達伽馬4比4平手佛朗明哥，該組合100元的投注過2關，4.5倍與500倍的賠率相乘，中得獎金高達2,250倍，開心抱回22.5萬元獎金(100元X4.5倍X500倍=22.5萬元)。

買不讓分澳洲勝「立柱」。(台灣運彩提供)

運彩每天提供的賽事相當多，只要您有看好的賽事，就可以透過「立柱」進行串關投注，有機會過關，賠率相乘、獎金變大，不妨可以試試，或許可以有機會幸運中大獎。

運彩立柱圖示。(台灣運彩提供)

(中時電子報)