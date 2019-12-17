民進黨立委管碧玲一句「高雄人對不起台灣」不僅讓國民黨撿到槍大肆批判，就連許多綠營支持者也痛批根本豬隊友，還逼得總統蔡英文親上火線滅火。回顧今年初民進黨4大獨老逼宮總統蔡英文事件，網友驚呼：「她還差點當上教育部長」。

今年1月，獨派4名大老吳澧培、彭明敏、高俊明與李遠哲買下報紙頭版，要求蔡英文放棄競選連任，而且必須即刻交出行政權，震撼政壇。過程中，傳出李遠哲加入逼宮行列，是因為懸缺已久的教育部長職位，蔡英文最後選擇葉俊榮，而不是自己屬意的管碧玲，與蔡英文發生口角，蔡更情緒激動問李遠哲「我到底做錯了什麼」。

據悉，當時決定教育部長人選時，民進黨也確實認真考慮過管碧玲，管也一度是呼聲最高人選，但事後因選舉考量而作罷，當時管碧玲似乎頗為不滿，還在臉書PO出幫遭到不當解職的老師爭取年資影片，強調自己有「高度的政治能力」，遭譏根本是想教長位置想瘋了。

民進黨4天前發布競選影片「給台灣的一封信」，其中立委管碧玲在影片中一句「高雄人對不起台灣」，惹怒藍營，不少民進黨支持者也傻眼，國民黨還舉辦「對民進黨道歉大賽」嘲諷。對此管碧玲則表示用詞雖然不好，但本意被扭曲、斷章取義。

(中時電子報)