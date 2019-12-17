蔡總統與網紅頻繁合作，遭喜樂島批評「國家不是妳家」，質疑小英名為拚光，實則為自己競選。從年初與蔡阿嘎等網紅合作後，小英網路聲量扶搖直上，小英「玩網紅」也無底線，連莒光日、外交出訪都可拿來玩。

去年九合一選舉前，反年改、原住民、反同婚等抗爭不斷，總統府週邊架起層層鐵絲網，隔開陳抗，與韓國瑜跟群眾握手形成強烈對比，讓蔡形象和支持度跌到谷底，也成為民進黨大敗主因。

為扭轉「不親民」印象，蔡幕僚年初安排「小英突襲西門町」，讓小英到總統府周邊吃滷肉飯，還去經典滷味店老天祿、買果嫁凍涼網美飲料，效果出奇好，也開啟小英日後與網紅合作契機。

今年3月蔡出訪帛琉、諾魯及馬紹爾，正逢黨內初選「蔡賴相爭」，蔡行前找來蔡阿嘎宣揚「海洋民主之旅」，小英與蔡阿嘎互尬台語爆出笑點，短短3小時吸19萬人次點閱。

這次出訪還請網紅「志祺七七」和台灣首位破百萬訂閱的女性YouTuber「魚乾」，幫蔡出國行李開箱，順便談如何拚外交，小英在初選打敗賴清德，網紅行銷功不可沒。

找網紅名義上在行銷台灣，但更多是行銷「蔡英文」，今年4月小英與網紅魔術師吳何合作，透過吳何巧妙手法，將手中「空心菜」變出小英親筆簽下的「民主牌」；7月小英出訪加勒比海友邦，更加碼讓網紅隨行，讓國人了解她努力拚外交的成果。

網紅夾帶的超高人氣，讓小英放手「玩網紅」，卻也帶來不少爭議。今年5月小英與陸戰隊退役的「館長」陳之漢合體，上國軍宣教節目《莒光園地》，引發各界痛批，館長還為此在臉書道歉，「讓各位長官跟弟兄們蒙羞了」。

日前由總統府與文總推出的「來去總統府住一晚」，更被喜樂島聯盟痛批拿國家資源幫自己選舉造勢。儘管備受爭議，但網紅與小英彼此拉抬行銷方式確實有效，可預見明年大選前，如此行銷手法只會多不會少。

(中時 )