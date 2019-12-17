大陸全國台胞投資企業聯誼會（台企聯）16日晚間公開呼籲，我交通部儘速通過春節加班機往前延伸日程案，以利航空公司安排加班機，讓更多台胞可以返台投票。交通部民航局回應，兩岸春節加班機刻與對岸聯繫中；陸委會則表示，兩岸早有完整的春節加班機機制，待確定後由民航局統一對外說明。

■陸航願配合 我方遲不點頭

按照往例，「春節加班機」是往前推算14天，明年1月25日是農曆大年初一，航空公司就必須在1月11日之前提出申請。但由於1月11日是總統大選，陸籍航空公司希望提前到1月4日開始推「選舉加班機」；我方則認為，1月11日以前的定期航班目前仍有空位，沒必要多此一舉。

航空界人士透露，陸籍航空公司申請延長春節加班機的起始時間，直到上周末兩岸民航局仍在討論，但是卡在我方民航局遲遲不願點頭，所以陸航的「加班機」一直無法開賣。

台企聯昨晚的聲明中指出，明年春節前又逢台灣選舉，屆時有許多鄉親頻繁來往兩岸，大陸部分繁忙航點必會出現運力緊張。台企聯自9月以來應廣大鄉親所請，多次向兩岸民航單位提出呼籲，希望延長2020年春節加班機的執行時間，「遺憾的是，台灣民航主管部門卻一再拒絕」。

■陸委會回應 早有相關機制

台企聯請求台灣民航主管部門，充分考慮廣大台胞合情合理的訴求，盡快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排，「讓我們能夠順利回家」。

航空界人士說，去訂票網站查看，會發現明年1月10日前部分航點的確還有機位，並不是買不到票，只是票價沒有優惠，「因此民航局不核准選舉加班機，也不能說他錯。至於其中是否有來自政府高層的政治考量，必須由民航局自己來回答。」

陸委會強調，政府高度重視民眾往返兩岸的旅運需求，從2009年以來，兩岸民航主管機關已建立完整的「春節加班機機制」。按照慣例，兩岸民航機關是在農曆春節前後兩周，處理加班機的問題，且都能順利完成加班機的安排與執行，滿足需求。

(中時 )