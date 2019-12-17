日本好市多丹普枕頭售價日幣6000 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

有網友羨慕表示，台灣好市多的丹普枕頭售價3299 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多廣受民眾歡迎，不少產品都造成「喪屍瘋搶」景象，但也有不少商品雖然沒有被秒殺，但一直穩定熱銷，其中「丹普枕頭」一直是會員們所喜愛的商品之一，但有網友表示，一樣的商品在日本好市多，竟然是台灣價格一半不到，且風靡全台的半熟麵包也沒人在搶。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己去日本九州的好市多逛，發現丹普(Tempur)枕頭售價僅6000日圓(約台幣1650元)，台灣售價卻要3299元，直說價格便宜一半，推薦大家旅日時，可以排時間去逛一逛日本好市多，不僅會員卡通用，還能免稅。女網友更說，在台灣賣到瘋的半熟麵包，日本也根本沒人在搶。

網友看到紛紛表示：「這家枕頭睡好多年，真的好用」、「台灣價格真的高QQ」、「應該是關稅問題吧，要保護本土產業」、「真假，專櫃價格要5000以上耶」、「台灣買一個日本可以買兩個Orz」。

(中時電子報)