白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，根據美國和中國達成的所謂「第一階段」貿易協議，美國對中國出口將增加一倍。

柯德洛告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）：「這將使我們對中國出口增加一倍。」

(中央社)