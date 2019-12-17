白宮：根據第一階段協議 美對陸出口將增加一倍 08:102019/12/17 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，根據美國和中國達成的所謂「第一階段」貿易協議，美國對中國出口將增加一倍。 柯德洛告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）：「這將使我們對中國出口增加一倍。」 (中央社) #中國 #出口 #增加 #美國 #白宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸企收購烏克蘭航空發動機巨頭 獲准了 - 國際 2空難奪346命！波音1月起停產737MAX - 時事 年底大限將至 金正恩恐送川普這大禮 - 國際 梅根緊貼前男友舊照曝光 網驚呆 - 國際 槓上德鐵！環保少女一張照 意外釣出憤怒德國人 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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