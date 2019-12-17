姚淳耀笑稱曾拜媽祖求開竅。粘耿豪攝、場地提供／生活域所

姚淳耀曾主持3年的《在台灣的故事》。粘耿豪攝

姚淳耀很珍惜每次演出機會。粘耿豪攝

姚淳耀自我要求高。粘耿豪攝

姚淳耀（左）和陳以文劇中都是社會線記者。民視提供

姚淳耀（左）劇中常讀報給臥病在床的爸爸聽。民視提供

姚淳耀和陳以文（上圖）、游安順劇中有不少對手戲。民視提供

35歲的姚淳耀在民視、公視《鏡子森林》飾演社會線記者，事前除了跟著資深社會記者泡警局裡做功課，也看了「如何當記者」相關工具書，甚至在家嘗試寫新聞稿，他笑說「當記者真的不簡單，要理性又要感性」。首集播出後，他在粉專看到有人留言，批評戲裡許多橋段醜化又抹黑記者，「我很想回覆請對方繼續看下去，其實劇中呈現不同面向的媒體生態」。

姚淳耀因單眼皮及五官神似孫協志，之前拍《奇蹟的女兒》，就曾被誤認是孫協志而不是他，這次在《森林》劇中蓄鬍，終於演回自己。戲裡的記者角色遊走在黑白兩道之間，他生活中零經驗，角色離他很遠，為此事前做了不少功課，但真正演出仍不斷卡關，讓他非常懊惱。

有一場他和陳以文喝酒的戲，陳以文一進角色狀態就是醉醺醺模樣，姚淳耀拿起裝水的道具杯連喝好幾次，卻頻被導演鄭文堂糾正演得不到位，NG連連，「所有工作人員看著我，當下覺得當演員好孤獨，怎麼沒人可以救我」。

他求好心切，「演了10年的戲，竟連喝酒戲都演不好，我當時對自己很灰心，覺得導演把這麼重要角色交給我，我為什麼怎麼做都不夠好」。還有一場在警局及辦公室的衝突戲，不該表現憤怒他卻摔椅子，該暴走情緒他卻輕輕帶過，被導演電慘了：「導演說，不能每次來都像一張白紙要我教你。」導演拍攝時，眼神犀利、耳朵靈敏，每句台詞都精雕細琢。

導演對他「愛之深，責之切」，姚淳耀心理壓力更大，多虧楊謹華拍攝期間帶著他和同劇的林柏宏、瑭霏K歌轉換心情，並鼓勵、開導他。姚淳耀透露那段卡關期感到無助絕望、挫折沮喪時，曾到媽祖廟求神拜佛，他對著媽祖說：「我把自己交給祢了。」他笑言，第1季的演出偶爾不在角色裡，直到第1季拍完，導演才開口誇他掌握到角色的痞氣、霸氣和流里流氣。

北藝大戲劇系畢業的姚淳耀以演員出道，後來主持3年的《在台灣的故事》，無預警離開節目後，卻意外獲得人生第一個金鐘獎行腳節目主持人肯定。他自認個性慢熱寡言，當時對主持工作適應不良，有次單獨主持1場3000人的活動，「現在回想起來，我都不知道自己怎麼辦到的」。他辭掉節目主持的那年完全沒工作，「以前覺得沒工作就是低潮，現在已經很能夠自我調整心態」。

姚淳耀高中時期就參與各種表演，當時他寫信告訴媽媽，不想當個每天搭公車上下班的上班族，「考上戲劇系的時候，媽媽還大哭，對著我說『你未來怎麼辦』」戲劇一般的情節在他生活中上演，簡直讓他哭笑不得。

演藝路上沉浮多年，姚淳耀除了感謝爸媽讓他任性的做自己喜歡的事，也感謝陪伴他近10年的圈外女友，他曾聽過剛出道又生活困苦的演員靠白吐司度日，「買白吐司還算貴，我會在家用各種豆子和米煮成飯、粥，省著吃1個月都沒問題」。

(中時 )