國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬女士15日在洛杉磯出席了洛杉磯韓國瑜後援會造勢大會，現場千餘名僑胞人山旗海，情緒爆棚。「佳芬姐加油」、「韓國瑜當選」口號不斷，聲震屋瓦。李佳芬感動之餘特別強調，讓我們緊緊相繫的就是中華民國，就是中華文化，絕對不能被摧毀！

據《中評社》報導，李佳芬表示，對手（民進黨）無所不用其極的抹黑，這場選戰非常辛苦。明年1月11日的投票是中華民國生死保衛戰，保護好孫中山創建的中華民國。要在台澎金馬保護中華文化，堅持民主自由生活方式。

李佳芬說，看到海外僑胞這樣的支持中華民國，非常感動。台灣雖小，僑胞在海外的支持，就是中華民國國力的延伸。這次美國之行，一路上得到的都是僑胞的熱情關照和支持，有說不完的令人感動的故事。很多僑胞幾十年都沒有回去台灣投過票，但這一次卻站了出來。有些已經年紀很大了，都堅持帶著孩子甚至孫子回台灣投票。很多人還當義工幫忙，非常讓人感動。

李佳芬表示：「在座的很多朋友，佳芬跟國瑜其實很多都不認識你們，但是我知道，讓我們緊緊相繫的就是中華民國，就是中華文化，絕對不能被摧毀！」她說，韓國瑜崇尚國父孫中山先生的理念，謝謝大家長期以來對中華民國的支持，期待新一代僑社年輕人與國內交流，大家彼此來往，才不會忘記這份淵源，才會更珍視自由、民主和幸福來之不易。

李佳芬強調，韓國瑜如果當選，一定會讓台灣的老百姓和海外僑胞再度以中華民國為榮。她表示， 要與韓國瑜一樣，秉持最原始的初心，心裡頭要放著老百姓。希望台灣越來越祥和，成為華人地區驕傲的地方。

李佳芬於12月6日起訪問美國，途經華盛頓、紐約、休士頓和舊金山，15日在洛杉磯除出席造勢大會外，還訪問了洛杉磯中國城的中華會館、李氏敦宗公所和華埠服務中心等，並前往洛杉磯西來寺，在住持慧東、長老依空等陪同下，到大雄寶殿獻花、禮佛、點燈、祈福，當天稍晚即搭機返台。

中國國民黨美西南地區黨部主委、南加州僑界韓國瑜後援總會總幹事謝宗煌對中評社記者說，李佳芬來訪，南加州各界有25個後援會合力協辦造勢大會和活動。室內場地門賣出去1800張，根本不夠用，現場過道都占滿了沒有票的朋友，這是洛杉磯十多年來最熱烈的場面了。

(中時電子報)