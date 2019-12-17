羅大佑宣布將31日晚在合肥濱湖國際會展中心舉辦「當年離家的年輕人」演唱會合肥搖滾跨年場，羅大佑預告將在月底發佈新歌《請珍重》，並在跨年舞臺上首唱，除了新歌驚喜，邀來嘉賓助陣大陸「好妹妹」樂隊合作，他們看似毫無牽連，卻存在緊密關係。

「好妹妹」曾在2018年發佈的專輯《追夢人》重新演繹羅大佑的《追夢人》，掀起一股憶青春潮流。兩代追夢人雖相隔20年時光，但此次同框，將會是他們舞臺上的深度情感交流，相信會讓每個歌迷帶著一份追夢的美好願望踏入2020年。

羅大佑2019年工作滿檔，他形容，2019年最大的收穫是舉辦了「周3聚樂部——羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」以及「當年離家的年輕人」巡演等活動，他提到「Legacy這樣的形式讓我和觀眾也會有一個更近距離的互動，也因為這樣的信念就可以寫出更多新歌」。羅大佑邀歌迷陪他一同跨年同歡，合肥演唱會購票請洽永樂票務、大麥網等票務平台。

(中時 )