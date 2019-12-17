在美、中達成貿易協議推升下，美股今天上揚，一連第3個交易日收在新高。

道瓊工業指數攀升100.51點或0.36%，以28235.89點作收。

標準普爾指數溫和上揚22.65點或0.71%，收在3191.45點。

科技股那斯達克指數漲79.35點或0.91%，收8814.23點。

(中央社)