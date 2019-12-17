距離大選剩下不到一個月，各方陣營已開始最後衝刺，希望透過「公平、公正、公開」的投票制度，決定國家未來的方向。然而，監察院卻在上個月底通過糾正案，揭露在去年縣市長選舉投開票過程中，發生多項選務作業漏洞，可能造成有心人左右選舉的結果。

此外，監察院針對去年九合一大選調查，發現有多項選務漏洞。其中，中選會竟未經委員會開會同意，就逕自修改《投開票所工作人員手冊》的重要規範，等同讓人大開「動手腳」的空間，實在令人匪夷所思。中選會主委李進勇務必展現防弊決心，以免爭議再起。

十一月底，監察院已針對重大弊端，通過對中央選舉委員會及台北市選舉委員會的糾正案，其中包括延遲送達開票結果、按指印領票未查核、選票彌封破損及未宣讀空白未領票數。

仉桂美指出，《投開票所工作人員手冊》原本規定，當投票結束、準備開票前，選務人員必須向現場所有人，宣布該投開票所的領票人數，這樣才能讓所有人知道，每個投開票所有多少張剩餘空白票，以免有人利用空白票圈選特定人作票；但中選會卻在去年九合一大選前刪除了相關規定。「原本這個規定是為了防止舞弊，中選會竟未經委員會開會同意，就逕自修改這麼重要的規範，實在令人匪夷所思。」

中選會去年取消「開票前宣布領票人數」的規定，可能造成冒領空白選票或灌票。（圖／報系資料庫）

另外，仉桂美談起聘用臨時人力負責選務工作的問題。理論上，選舉事務應由中選會及各地選委會負責，不過，由於投開票期間需要大量人手，目前只好由各地方政府民政局及行政區首長調派人力，並聘用大量的臨時雇員從事敏感的選務工作。

對此，仉桂美坦言，目前選務工作有二分之一的人員由非公務員擔任，不免令人憂心這些人的素質與操守，「公務人員比較有法制觀念，法律也對公職人員規範較嚴。」仉桂美呼籲，中選會及各地選委會應該儘快針對監察院的糾正案做出改善，否則明年大選可能會出現問題。

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(中時電子報)